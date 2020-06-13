«Наполи» — «Интер»: стартовые составы на ответный матч полуфинала Кубка Италии
Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, начало — в 21:00 мск.
«Наполи»: Оспина, Хюсай, Кулибали, Максимович, Ди Лоренцо, Зелински, Демме, Элмас, Политано, Инсинье, Мертенс.
Запасные: Мерет, Карнезис, Гулям, Луперто, Марио Руй, Фабиан, Аллан, Лосано, Амин, Кальехон, Милик, Льоренте.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Янг, Бастони, Кандрева, Барелла, Брозович, Эриксен, Мартинес, Лукаку.
Запасные: Паделли, Берни, Гальярдини, Санчес, Мозес, Сенси, Раннокья, Асамоа, Борха Валеро, Эспозито, Пирола, Бираги.
Первый матч, который состоялся 12 февраля, завершился гостевой победой «Наполи» со счётом 1:0.
- 13 июня 2020
-
23:24
-
23:17
-
22:51
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:10
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
20:57
-
20:49
-
20:41
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:48
-
19:26
-
19:19
-
19:09
-
18:48
-
18:42
-
18:35
-
18:20
-
17:56
-
17:47
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:33
-
16:30
-
16:24
Партнерский контент