«Наполи» — «Интер»: стартовые составы на ответный матч полуфинала Кубка Италии

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, начало — в 21:00 мск.



«Наполи»: Оспина, Хюсай, Кулибали, Максимович, Ди Лоренцо, Зелински, Демме, Элмас, Политано, Инсинье, Мертенс.

Запасные: Мерет, Карнезис, Гулям, Луперто, Марио Руй, Фабиан, Аллан, Лосано, Амин, Кальехон, Милик, Льоренте.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Янг, Бастони, Кандрева, Барелла, Брозович, Эриксен, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Берни, Гальярдини, Санчес, Мозес, Сенси, Раннокья, Асамоа, Борха Валеро, Эспозито, Пирола, Бираги.

Первый матч, который состоялся 12 февраля, завершился гостевой победой «Наполи» со счётом 1:0.