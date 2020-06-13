Селюк: уверен, «Сельта» не выкупит Смолова. Пойдёт в Уфу — и то Евсеев вряд ли возьмёт

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к блогеру Василию Уткину по поводу российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.
Сегодня, 13 июня, «Сельта» на своём поле потерпела поражение со счётом 0:1 в матче 28-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Смолов вышел на поле на 81-й минуте.
«Василий, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на 10 минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдёт в Уфу — и то Евсеев (Вадим Евсеев — главный тренер «Уфы». — Прим. «Чемпионата») вряд ли возьмёт», — написал Селюк на своей странице в «Твиттере».
Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Футболист принадлежит московскому «Локомотиву», с которым его связывает контракт до 30 июня 2022 года.
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