Селюк: уверен, «Сельта» не выкупит Смолова. Пойдёт в Уфу — и то Евсеев вряд ли возьмёт

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к блогеру Василию Уткину по поводу российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.

Сегодня, 13 июня, «Сельта» на своём поле потерпела поражение со счётом 0:1 в матче 28-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Смолов вышел на поле на 81-й минуте.

«Василий, сегодня вашего любимца Федьку поставили только на 10 минут. После выхода этого счастливчика «Сельта» пропустила и проиграла. Уверен, Федьку выкупать не будут. Пойдёт в Уфу — и то Евсеев (Вадим Евсеев — главный тренер «Уфы». — Прим. «Чемпионата») вряд ли возьмёт», — написал Селюк на своей странице в «Твиттере».

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Футболист принадлежит московскому «Локомотиву», с которым его связывает контракт до 30 июня 2022 года.