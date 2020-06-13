Игроки «Интера» вышли на матч с «Наполи» с повязками с надписью «Нет дискриминации»

Футболисты «Интера» вышли на поле в матче полуфинала Кубка Италии с «Наполи» с повязками, на которых написано «Нет дискриминации».
«Уважение, единство, все как один. Сегодня «Интер» снова говорит «нет» всем формам дискриминации. Перед игрой с «Наполи» выйдем на поле со специальной повязкой», — говорится в сообщении пресс-службы «Интера» в «Твиттере».
Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Наполи» — «Интер» стартовал в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Наполи».
Сообщалось, что футболисты английской Премьер-лиги поддержат движение против расизма Black Lives Matter (Жизни чёрных важны) и медиков после возобновления кампании-2019/2020. Руководство АПЛ поддержит футболистов, которые в знак протеста против расизма будут вставать на одно колено до и во время матчей.
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