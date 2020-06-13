«Мальорка» — «Барселона»: Лионель Месси сыграет с первых минут
Тренерские штабы «Мальорки» и «Барселоны» назвали составы своих команд на матч 28-го тура испанской Примеры.
«Мальорка»: Рейна, Састре, Раильо, Вальент, Посо, Кубо, Севилья, Педраса, Родригес, Будимир, Эрнандес.
Запасные: Парера, Кампос, Гамес, Седлар, Фебас, Баба, Сенье, Чаваррия, Трайковски, Жуниор, Пратс, Салибюр.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Араухо, де Йонг, Бускетс, Видаль, Брайтвайт, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Семеду, Фирпо, Юмтити, Кольядо, Пуч, Ракитич, Артур, Мончи, Фати, Суарес.
Встреча состоится в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» сегодня, 13 июня, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона».
Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира
- 13 июня 2020
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