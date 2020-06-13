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Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»

Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс забил гол в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером». 33-летний белигиец отличился на 41-й минуте.

Для Мертенса этот гол стал 122-м за «Наполи» во всех турнирах. Таким образом, форвард вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба из Неаполя.

Лучшие игроки «Наполи» по забитым мячам

1. Дрис Мертенс — 122
2. Марек Гамшик — 121
3. Диего Марадона — 115
4. Аттила Саллюстро — 108
5. Эдинсон Кавани — 104
6. Антонио Войяк — 103
7. Жозе Алтафини — 97
8. Карека — 96
9. Гонсало Игуаин — 91
10. Лоренцо Инсинье — 86

Встреча «Наполи» — «Интер» сейчас проходит на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. К 60-й минуте счёт 1:1. На «Чемпионате» доступна текстовая-онлайн трансляция матча.

В первой встрече победу одержал «Наполи» — 1:0. Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где встретится с туринским «Ювентусом».

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