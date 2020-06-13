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«Бавария» может оформить чемпионство в Бундеслиге уже в следующем матче

«Бавария» может оформить чемпионство в Бундеслиге уже в следующем матче
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» уже через несколько дней может в восьмой раз подряд стать чемпионом немецкой Бундеслиги. За три тура до конца сезона-2019/2020 команда Ханс-Дитера Флика на семь очков опережает ближайшего преследователя — дортмундскую «Боруссию».

16 июня «Бавария» на выезде сыграет с «Вердером» из Бремена (начало — в 21:30 мск). В случае победы мюнхенцы досрочно станут обладателями чемпионского титула турнира.

После встречи с «Вердером» «Бавария» дома примет «Фрайбург» (20 июня) и на выезде встретится с «Вольфсбургом» (27 июня). Обе команды находятся в середине турнирной таблицы чемпионата Германии.

«Бавария» является рекордсменом по числу чемпионских титулов Бундеслиги (29). Второе место занимает «Нюрнберг» (9), третье — дортмундская «Боруссия» (8).

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