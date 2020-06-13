Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter

Футбольные фанаты, ультраправые и участники акции протеста Black Lives Matter устраивают драки в центре Лондона, пишет Mirror.

В результате ожесточённых столкновений в районе станции «Ватерлоо» по меньшей мере 20 человек получили ранения, пять человек были арестованы. По информации журналистов, активисты Black Lives Matter нападали на некоторых правых и фанатов, когда те поодиночке пытались уехать домой. В целом за день было арестовано около 100 человек, участвовавших в драках и акциях протеста.

На одном из видео группа темнокожих молодых людей нападает на белого парня, похожего на футбольного фаната. По словам автора видео Джека Доукинза, который выложил ролик в «Твиттер», подобное происходит, когда полиции нет рядом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Днём в центре столицы Великобритании начались беспорядки и столкновения с полицией. Сначала футбольные болельщики и ультраправые организовали митинг в защиту памятников от вандалов. Митинг перерос в стычки с полицией. Стражи правопорядка старались отделить фанатов от участников акции протеста Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Фанаты вышли на защиту памятника премьер-министру Уинстону Черчиллю, обшитого защитным материалом по указу мэра Лондона Садика Хана из опасений, что его осквернят вандалы. Ранее демонстранты закрасили имя Черчилля на постаменте и написали «был расистом». Лидеры британского движения Black Lives Matter требуют убрать памятник с площади.