Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter

Футбольные фанаты, ультраправые и участники акции протеста Black Lives Matter устраивают драки в центре Лондона, пишет Mirror.
В результате ожесточённых столкновений в районе станции «Ватерлоо» по меньшей мере 20 человек получили ранения, пять человек были арестованы. По информации журналистов, активисты Black Lives Matter нападали на некоторых правых и фанатов, когда те поодиночке пытались уехать домой. В целом за день было арестовано около 100 человек, участвовавших в драках и акциях протеста.
На одном из видео группа темнокожих молодых людей нападает на белого парня, похожего на футбольного фаната. По словам автора видео Джека Доукинза, который выложил ролик в «Твиттер», подобное происходит, когда полиции нет рядом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Днём в центре столицы Великобритании начались беспорядки и столкновения с полицией. Сначала футбольные болельщики и ультраправые организовали митинг в защиту памятников от вандалов. Митинг перерос в стычки с полицией. Стражи правопорядка старались отделить фанатов от участников акции протеста Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
Фанаты вышли на защиту памятника премьер-министру Уинстону Черчиллю, обшитого защитным материалом по указу мэра Лондона Садика Хана из опасений, что его осквернят вандалы. Ранее демонстранты закрасили имя Черчилля на постаменте и написали «был расистом». Лидеры британского движения Black Lives Matter требуют убрать памятник с площади.
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