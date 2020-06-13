«Наполи» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Интером»

В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, отправив мяч в ворота соперника на второй минуте прямым ударом с углового. До перерыва счёт сравнял форвард «Наполи» Дрис Мертенс, ему ассистировал нападающий Лоренцо Инсинье.

В первой встрече 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась в Милане на арене «Сан-Сиро» 12 февраля, победу одержал «Наполи» — 1:0. Автором единственного гола стал хавбек гостей Фабиан Руис.

«Наполи» вышел в финал турнира, где сыграет с туринским «Ювентусом». Решающий матч состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 17 июня, начало — в 22:00 мск.