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«Наполи» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Интером»

«Наполи» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Интером»
Футбол / Италия 0

В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, отправив мяч в ворота соперника на второй минуте прямым ударом с углового. До перерыва счёт сравнял форвард «Наполи» Дрис Мертенс, ему ассистировал нападающий Лоренцо Инсинье.

В первой встрече 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась в Милане на арене «Сан-Сиро» 12 февраля, победу одержал «Наполи» — 1:0. Автором единственного гола стал хавбек гостей Фабиан Руис.

«Наполи» вышел в финал турнира, где сыграет с туринским «Ювентусом». Решающий матч состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 17 июня, начало — в 22:00 мск.

Кубок Италии. 1/2 финала. 2-й матч
13 июня 2020, суббота. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Эриксен – 2'   1:1 Мертенс – 41'
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