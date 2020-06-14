«Локомотив» показал первый день Марко Николича в клубе
Московский «Локомотив» на своём канале в YouTube опубликовал ролик о первом дне работы Марко Николича на посту главного тренера команды. Сербский специалист возглавил «железнодорожников» 1 июня.
Ранее Николич работал наставником в венгерском клубе «МОЛ Фехервар», «Партизане», «Олимпии» (Любляна), «Войводине», «Раде» и сборной Сербии U19.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.
«Локомотив», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после рестарта сезона-2019/2020 «железнодорожники» сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 21 июня, начало — в 17:30 мск.
Напомним, до прихода Николича «Локомотив» возглавлял Юрий Сёмин.
Марко Николич: у «Локомотива» впереди восемь матчей — восемь финалов
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