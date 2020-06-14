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«Барселона» разгромила «Мальорку» и оторвалась от «Реала» на пять очков

«Барселона» разгромила «Мальорку» и оторвалась от «Реала» на пять очков
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек Артуро Видаль, отправивший мяч в ворота соперника на второй минуте. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил форвард Мартин Брайтвайт. На 79-й минуте защитник Жорди Альба довёл счёт до разгромного. В компенсированное время ещё один гол забил нападающий Лионель Месси. Результативные передачи в свой актив записали Альба, Месси (2) и форвард Луис Суарес.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который занимает второе место. Сегодня, 14 июня, «сливочные» на своём поле сыграют с «Эйбаром», начало — в 20:30 мск.

Испания - Примера. 28-й тур
13 июня 2020, суббота. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Видаль – 2'   0:2 Брайтвайт – 37'   0:3 Альба – 79'   0:4 Месси – 90+3'
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