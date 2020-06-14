Лионель Месси – первый игрок Примеры, забивший 20 или более голов в 12 сезонах подряд

В матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Очередным невероятным достижением отметился 32-летний аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси, отличившийся забитым мячом и двумя результативными передачами. Таким образом, он стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд, сообщает Opta.

В текущем сезоне Месси принял участие в 32 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 18 результативных передач. Всего за сине-гранатовых он провёл 718 матчей, отметившись 627 голами и 265 голевыми передачами.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который занимает второе место.