Лионель Месси – первый игрок Примеры, забивший 20 или более голов в 12 сезонах подряд

В матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Очередным невероятным достижением отметился 32-летний аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси, отличившийся забитым мячом и двумя результативными передачами. Таким образом, он стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд, сообщает Opta.
В текущем сезоне Месси принял участие в 32 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 18 результативных передач. Всего за сине-гранатовых он провёл 718 матчей, отметившись 627 голами и 265 голевыми передачами.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который занимает второе место.
- 14 июня 2020
-
02:34
-
02:15
-
01:57
-
01:33
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:37
-
00:27
-
00:22
-
00:17
- 13 июня 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:38
-
23:24
-
23:17
-
22:51
-
22:29
-
22:24
-
22:18
-
22:10
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
20:57
-
20:49
-
20:41
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:48
-
19:26