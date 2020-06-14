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«Эвертон» начал переговоры о переходе Тьяго Силвы

«Эвертон» начал переговоры о переходе Тьяго Силвы
Футбол / Англия 0

Английский «Эвертон» заинтересован в игроке «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силве, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Эвертон» уже вступил в переговоры о контракте с окружением защитника, контракт которого с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Решающим фактором в вопросе о переходе может стать, тот факт, что главным тренером «ирисок» является Карло Анчелотти, под руководством которого он работал в «Милане» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось о заинтересованности самого 35-летнего защитника вернуться в состав «Флуминенсе» или «Милана».

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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