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Джесси Лингард запустил продажу защитных масок за 12 фунтов от собственного бренда одежды

Джесси Лингард запустил продажу защитных масок за 12 фунтов от собственного бренда одежды
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард решил запустить в продажу защитные маски для лица от собственного бренда одежды «JLingz», сообщает Daily Mail.

Цена за одну маску его бренда будет составлять 12 фунтов (около 1 тыс. рублей). Сообщается, что все полученные средства будут направлены в Службу здравоохранения Великобритании.

«Привет всем, я надеюсь, что у вас всё хорошо и вы в безопасности. Как вы знаете с понедельника, 15 июня, в общественном транспорте Великобритании вводится обязательное ношение масок. Поэтому я решил создать маски для лица от собственного бренда «JLIngz», чтобы защитить вас и окружающих. Разумеется, все доходы пойдут в работникам здравоохранения, чтобы оказать им поддержку за их проделанную потрясающую работу. С любовью, Джесси», — написал Лингард в своём «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Джесси Лингарда.

На веб-сайте «JLingz», его собственном бренде одежды, маски для лица описаны как удобные и практичные для ношения, в тоже время они подходят для всех разных размеров и форм лица.

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