Антонио Конте: «Интер» заслужил выход в финал Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал вылет от «Наполи» в полуфинале Кубка Италии по итогам двух встреч (0:1, 1:1).

«По итогам двух игр «Интер» заслужил выхода в финал. Я не могу в чём-то упрекнуть своих игроков. Это агрессивный футбол. Я хочу видеть, как мы доминируем. Было много шансов, мы могли бы действовать более хладнокровно, но Оспина совершил несколько хороших спасений и решил исход матча. Пропущенный гол разочаровал, мы допустили глупую ошибку. Во время гола «Наполи» случился рикошет, и мы развалились. Мы не были достаточно сосредоточены в том моменте и поплатились. Это станет нам уроком, ведь подобные детали являются решающими.

Я хочу видеть подобную игру «Интера» и в следующих матчах. У нас было примерно 60% владения мячом, намного больше ударов по воротам. «Наполи» в финале, снимаем шляпы перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру. Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал. Игроки расстроены, что не вышли в финал», — приводит слова Конте Football Italia.