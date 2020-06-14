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Зидан: у «Реала» впереди 11 финалов, и мы сделаем всё, чтобы выиграть Ла лигу

Зидан: у «Реала» впереди 11 финалов, и мы сделаем всё, чтобы выиграть Ла лигу
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал предстоящую встречу с «Эйбаром» в матче 28-го тура Примеры, которая пройдёт в Мадриде на резервном стадионе «королевского клуба» «Альфредо ди Стефано».

«У «Реала» впереди 11 финалов, и мы сделаем всё, чтобы выиграть Ла лигу. Иногда я не очень хорошо выражаю свои мысли на испанском. Для меня важен каждый матч, даже товарищеский. Ла лига – длинный турнир. Мне он нравится. Если ты хорошо выступаешь в чемпионате, потом хорошо выступаешь и в Лиге чемпионов. Примера – самый сложный и длинный турнир. Испанский чемпионат непрост, нам противостоят сильные соперники. Когда ты в футболке «Реала», важна каждая игра», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».

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