«Ювентус» попробует убедить «Лион» обменять Ауара на Матюиди с доплатой € 32 млн

«Ювентус» намерен попытаться убедить «Лион» расстаться с 21-летним полузащитником Уссемом Ауаром, сообщает Tuttosport.
Туринцы хотят включить в сделку по Ауару чемпиона мира Блеза Матюиди, а также доплатить французам € 32 млн, поскольку они оценивают свою молодую звезду в минимум € 50 млн.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» сделал «Лиону» предложение по Ауару, но президент французского клуба Олас его отверг.
21-летний Ауар является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Франции (23 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Напомним, что чемпионат Франции завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Лион» финишировал на седьмом месте и не попал в еврокубки. Контракт Ауара с «Лионом» действует до лета 2023 года.
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