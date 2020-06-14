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Рональд Куман переболел коронавирусом

Рональд Куман переболел коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

Бартина Куман, супруга главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, сообщила, что они с мужем переболели коронавирусом.

Напомним, 3 мая Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Специалист заразился коронавирусной инфекцией до того, как перенёс сердечный приступ.

«Наши результаты тестов на коронавирус были отрицательными, но позже мы сделали анализ крови и у нас были обнаружены антитела. Когда мужу стало лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже Рональд вернулся домой и почувствовал себя плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что у него был сердечный приступ», — приводит слова Бартины Куман Voetbal International со ссылкой на Libelle.

Перед сердечным приступом Рональд Куман проехал 96 км на велосипеде
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