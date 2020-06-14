Мхитарян может стать частью сделки по трансферу Клюйверта в «Арсенал»

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», может стать частью сделки по переходу полузащитника римского клуба Джастина Клюйверта в стан «канониров», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Рома» хочет удержать Мхитаряна и работает над возможностью продления аренды с опцией выкупа € 12–14 млн. Сообщается, что «Арсенал» в свою очередь интересуется Клюйвертом и готов заплатить за его трансфер € 35–40 млн. Таким образом, Клюйверт может перейти в лондонский клуб в обмен на Мхитаряна с доплатой со стороны «канониров».

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за «Рому» 20 матчей во всех турнирах, стал автором 6 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт армянина с «Арсеналом» действителен до лета 2021 года.