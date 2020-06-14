Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит смотреть матчи национальной сборной после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила стать на колено во время гимна в качестве мирного протеста.
«Больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп в "Твиттере".
11 июня USSF отменила правило, согласно которому игроки сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.
Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.
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