Айртон Лукас: все в «Спартаке» надеются, что нам удастся завоевать трофей

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поделился ожиданиями от возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Несмотря на непростую ситуацию, мы не переставали работать и тренироваться в домашних условиях. Начало сборов стало продолжением той работы, которую мы проделали дома. Были очень серьёзные нагрузки. Считаю, мы будем готовы к возобновлению чемпионата. Выдержать такой непростой график можно только при правильной и планомерной подготовке, которую сейчас проводим. Именно это поможет нам пройти этот отрезок без травм.
Достаточно долго мы просидели взаперти, я практически не выходил из дома. Мне сыграло на руку то, что по натуре я домосед. Использовал это время, чтобы побыть с семьёй. Всё прошло достаточно хорошо. Но теперь всё закончилось, и, надеюсь, мы скоро вернёмся к нормальной жизни.
Когда уехали бразильцы, из южноамериканских игроков остались только Понсе, Мельгарехо и я. У нас отличные отношения, с Понсе мы очень подружились. Надеюсь, в играх мы сможем помогать друг другу, как и в повседневной жизни.
С одной стороны, мы рады, что хотя бы часть болельщиков сможет прийти на трибуны. С другой — грустно, что не все смогут посетить стадионы. От матча к матчу будем стараться заработать как можно больше очков. Мы полностью сфокусированы на работе и держим в уме полуфинал Кубка. Все надеются, что нам удастся завоевать трофей. Конечно, я надеюсь забить гол или отдал результативную передачу», — сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе.
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