Леонардо: Мбаппе и Неймар не уйдут из «ПСЖ» летом

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе летом не уйдут из паржиского клуба.
«Ничего не говорит о том, что они покинут клуб летом. Их контракты действительны ещё два года, и мы думаем, как поступить в дальнейшем. Мы хотим двигаться вперёд.
Мбаппе — будущее „ПСЖ“. Идеальный сценарий — продление контракта с ним. Все этого хотят. Он уже входит в пятёрку лучших игроков в мире. Лионелю Месси и Криштиану Роналду — 32 и 35 соответственно. Неймару и Мбаппе — 28 и 21, и они в нашем клубе.
Не стоит усложнять. Неймар и Мбаппе — наше грандиозное преимущество, мы найдём способ продолжить работать вместе.
Переход Неймара в „Барселону“? Мы больше не говорили об этом. Он счастлив, провёл отличный сезон и тесно связан с командой», — приводит слова Леонардо Goal.com со ссылкой на Journal du Dimanche.
- 14 июня 2020
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