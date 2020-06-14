Артета хочет лично убедить Обамеянга продлить контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет убедить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга продлить контракт с лондонским клубом, сообщает ESPN.

По данным источника, от решения Обамеянга зависит будущее нападающего Александра Ляказетта, которым интересуется мадридский «Атлетико». В лондонском клубе твёрдо уверены, что хотя бы один из нападающих останется в «Арсенале».

Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что 30-летним габонским футболистом интересуются «Барселона», мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».