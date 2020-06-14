Артета хочет лично убедить Обамеянга продлить контракт с «Арсеналом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет убедить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга продлить контракт с лондонским клубом, сообщает ESPN.
По данным источника, от решения Обамеянга зависит будущее нападающего Александра Ляказетта, которым интересуется мадридский «Атлетико». В лондонском клубе твёрдо уверены, что хотя бы один из нападающих останется в «Арсенале».
Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что 30-летним габонским футболистом интересуются «Барселона», мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».
«Челси» и «Арсенал» интересуются голкипером «Саутгемптона»
- 14 июня 2020
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:54
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:14
-
12:57
-
12:42
-
12:00
-
11:55
-
11:55
-
11:21
-
10:57
-
10:54
-
10:15
-
10:05
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
09:13
-
05:59
-
05:44
-
04:35
-
03:41
-
02:58
-
02:34
-
02:15
-
01:57
-
01:33
-
01:16
-
00:58
-
00:54
Партнерский контент