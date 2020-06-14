«Атлетик» — «Атлетико»: составы команд на матч 28-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Атлетико».

Встреча пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетик»: Унай Симон, Юри, И. Мартинес, Ерай, Капа, Д. Гарсия, Муньяин, Унай Лопес, Кордоба, Уильямс, Р. Гарсия.



«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Хименес, Триппьер, Сауль, Томас Парти, М. Льоренте, Коке, Карраско, Диего Коста.

После 27 туров мадридский «Атлетико», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (37) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко.