«Атлетик» — «Атлетико»: составы команд на матч 28-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Атлетико».
Встреча пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетик»: Унай Симон, Юри, И. Мартинес, Ерай, Капа, Д. Гарсия, Муньяин, Унай Лопес, Кордоба, Уильямс, Р. Гарсия.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Хименес, Триппьер, Сауль, Томас Парти, М. Льоренте, Коке, Карраско, Диего Коста.
После 27 туров мадридский «Атлетико», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (37) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко.
- 14 июня 2020
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:54
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:14
-
12:57
-
12:42
-
12:00
-
11:55
-
11:55
-
11:21
-
10:57
-
10:54
-
10:15
-
10:05
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
09:13
-
05:59
-
05:44
-
04:35
-
03:41
-
02:58
-
02:34
-
02:15
-
01:57
-
01:33
-
01:16
-
00:58
-
00:54
Партнерский контент