Антон Коченков, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с «Локомотивом»
Вратарь московского «Локомотива» Антон Коченков, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба в «сториз» клуба в "Инстаграме".
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Помимо Коченкова коронавирус был выявлен у пятерых футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающих Тимура Сулейманова и Джефферсона Фарфана, хавбека Романа Тугарева. Позднее врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что Баринов не заражался коронавирусом, несмотря на заявление клуба о болезни игрока. Сейчас все они здоровы.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен и возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ «Локомотив» примет «Оренбург».
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