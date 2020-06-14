Антон Коченков, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

Вратарь московского «Локомотива» Антон Коченков, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба в «сториз» клуба в "Инстаграме".

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Помимо Коченкова коронавирус был выявлен у пятерых футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающих Тимура Сулейманова и Джефферсона Фарфана, хавбека Романа Тугарева. Позднее врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что Баринов не заражался коронавирусом, несмотря на заявление клуба о болезни игрока. Сейчас все они здоровы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен и возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ «Локомотив» примет «Оренбург».