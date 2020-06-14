Источник: с 1 августа Андрей Аршавин войдёт в структуру «Зенита»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что с 1 августа бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин войдёт в структуру петербургского клуба.

«С 1 августа Андрей Аршавин войдёт в структуру «Зенита». Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше.



Коллеги из СМИ писали, что в ближайшей перспективе Аршавин заменит спортивного директора Хавьера Рибалту. Изначально Аршавина видели руководителем академии, но Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. Испанец хочет видеть его своим помощником и передать свои контакты и знания, после чего передать и дела. Такой план Хавьер изложил гендиректору Александру Медведеву.



Аршавина слишком хорошо знают в Европе, чтобы этим не воспользоваться. Сначала сложно было примерить на Андрея пост главы академии. Работа эта новая для Аршавина, но все же рутинная и почти не видная публике – долгие разговоры с родителями, тренерами...



Ситуация Аршавина похожа на то, что уже произошло с Павлом Недведом в „Ювентусе“. Павел, тоже звезда своего клуба, по окончании карьеры игрока пришёл в менеджмент без конкретных полномочий. Но занял место в совете директоров — и через какое-то время получил пост вице-президента. Сейчас Недвед — вторая-третья фигура в клубе, наравне с Аньелли и Паратичи.



Думаю, именно такой пример вдохновил Рибалту, который в свое время работал в „Ювентусе“. Логика чёткая: Андрей обретёт опыт в спортивном департаменте и затем получит уже ключевую роль в «Зените», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.