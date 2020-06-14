Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ

Бывший игрок национальной команды Англии Стэн Коллимор поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.



«Ливерпуль» — отличная команда, и заслуживает чемпионского титула. Конечно, я отпраздную этот успех. Но должен признать, что «Ливерпуль» Юргена Клоппа доминировал в этом сезоне не только потому, что классно играл, но и потому, что другие команды выступали неудачно.



Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории. Проблема в том, что мало кто способен соревноваться с мерсисайдцами в плане бюджета и покупки игроков топ-класса. Нынешний «Ливерпуль» исключителен, но он не станет одним из лучших клубов в истории АПЛ", — приводит слова Коллимора Mirror.

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