Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ
Бывший игрок национальной команды Англии Стэн Коллимор поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.
«Ливерпуль» — отличная команда, и заслуживает чемпионского титула. Конечно, я отпраздную этот успех. Но должен признать, что «Ливерпуль» Юргена Клоппа доминировал в этом сезоне не только потому, что классно играл, но и потому, что другие команды выступали неудачно.
Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории. Проблема в том, что мало кто способен соревноваться с мерсисайдцами в плане бюджета и покупки игроков топ-класса. Нынешний «Ливерпуль» исключителен, но он не станет одним из лучших клубов в истории АПЛ", — приводит слова Коллимора Mirror.
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- 14 июня 2020
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