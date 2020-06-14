«Жду, куда меня направит футбол». Почеттино не определился с будущим местом работы

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино рассказал, что пока не определился с будущим местом работы.
«Вопрос на миллион. Я и мой помощник каждый день обсуждаем, где и в каком клубе окажемся. Когда мне было 16–17 лет, великий Хорхе Гриффа говорил: „Маурисио, футбол приведёт туда, куда захочет он, а не куда захочешь ты. Доверься ему и делай что должен, чтобы быть готовым к этому решению“. Думаю, самое важное — быть подготовленным и открытым к тому моменту, когда футбол решит, куда меня направить. Готов дать будущему клубу и игрокам то, что им нужно, и не подвести их», — приводит слова Почеттино Cope.
В 2019 году Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Сообщалось, что в ближайшем будущем специалист может возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
- 14 июня 2020
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