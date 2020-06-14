Братья Миранчуки вернутся к тренировкам в общей группе «Локомотива» на следующей неделе

Футболисты «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Соломон Кверквелия и Антон Коченков вернутся к тренировкам в общей группе на следующей неделе, сообщает пресс-служба «железнодорожников» на странице в «Твиттере».

Напомним, Антон Миранчук повредил стопу в конце мая во время одной из первых тренировок после паузы, вызванной пандемией коронавируса. У Алексея Миранчука было зафиксировано небольшое переутомление. Баринов, Жемалетдинов, Кверквелия и Коченков, пропускающие товарищеский матч с «Тамбовом», также присоединятся к командным занятиям на следующей неделе.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен и возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ «Локомотив» примет «Оренбург».