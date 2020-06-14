Станислав Черчесов рассказал, что помогло сборной России обыграть испанцев на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что помогло национальной команде обыграть сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в 2018 году.

«За день до чемпионата сборная Испании сменила тренера, это в плюс никогда не идёт. И мы заметили, что это тот специалист, который до конца всё-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», — приводит слова Черчесова «Вести.Ru» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года. В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а серия пенальти завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной России.