Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Станислав Черчесов рассказал, что помогло сборной России обыграть испанцев на ЧМ-2018

Станислав Черчесов рассказал, что помогло сборной России обыграть испанцев на ЧМ-2018
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что помогло национальной команде обыграть сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в 2018 году.

«За день до чемпионата сборная Испании сменила тренера, это в плюс никогда не идёт. И мы заметили, что это тот специалист, который до конца всё-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», — приводит слова Черчесова «Вести.Ru» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года. В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а серия пенальти завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной России.

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12' (автогол)   1:1 Дзюба – 41' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020