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«Атлетико» не смог обыграть «Атлетик» в гостевом матче Примеры

«Атлетико» не смог обыграть «Атлетик» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 37-й минуте встречи гол забил нападающий «Атлетика» Икер Муньяин. Через 2 минуты форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста сравнял счёт после передачи полузащитника Коке.

Мадридский «Атлетико» набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (38) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко. В следующем туре Примеры мадридский «Атлетико» сыграет на выезде с «Осасуной», а «Атлетик» из Бильбао проведёт матч с «Эйбаром». Обе встречи состоятся 17 июня.

Испания - Примера. 28-й тур
14 июня 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Муньяин – 37'   1:1 Коста – 39'
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