«Атлетико» не смог обыграть «Атлетик» в гостевом матче Примеры
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 37-й минуте встречи гол забил нападающий «Атлетика» Икер Муньяин. Через 2 минуты форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста сравнял счёт после передачи полузащитника Коке.
Мадридский «Атлетико» набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (38) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко. В следующем туре Примеры мадридский «Атлетико» сыграет на выезде с «Осасуной», а «Атлетик» из Бильбао проведёт матч с «Эйбаром». Обе встречи состоятся 17 июня.
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