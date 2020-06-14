«Атлетико» не смог обыграть «Атлетик» в гостевом матче Примеры

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 37-й минуте встречи гол забил нападающий «Атлетика» Икер Муньяин. Через 2 минуты форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста сравнял счёт после передачи полузащитника Коке.

Мадридский «Атлетико» набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (38) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко. В следующем туре Примеры мадридский «Атлетико» сыграет на выезде с «Осасуной», а «Атлетик» из Бильбао проведёт матч с «Эйбаром». Обе встречи состоятся 17 июня.