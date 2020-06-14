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Обамеянг: возможно, мне придётся принять самое важное решение в моей карьере

Обамеянг: возможно, мне придётся принять самое важное решение в моей карьере
Футбол / Англия 0

Габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что лондонский клуб не предлагал ему продлить контракт.

«В последнее время «Арсенал» не предлагал мне продлить контракт. Хотя, безусловно, мы общались с клубом в течение нескольких месяцев. Они прекрасно знают, почему до сих пор ничего не произошло.

Ключ у них в руках. Посмотрим, как всё будет происходить. Это поворотный момент в карьере. Скажу откровенно, это будет очень трудное решение. Пока что я ещё ничего не решил. Возможно, мне придётся принять самое важное решение в карьере", — приводит слова Обамеянга The Telegraph со ссылкой на Telefoot.

Напомним, что контракт 31-летнего Обамеянга с «Арсеналом» действует до лета 2021 года.

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