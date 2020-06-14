«Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в сезоне
Мадридский «Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в одном сезоне чемпионата Испании. В 28-м туре Примеры «матрасники» разошлись миром с бильбаоским «Атлетиком» (1:1), и эта ничья стала для команды 13-й в сезоне.
Мадридцы 13 раз играли вничью в сезонах-1974/1975, 1978/1979, 1990/1991 и 2005/2006. В нынешнем сезоне никто из остальных клубов Примеры не сыграл вничью чаще 11 раз.
«Атлетико», в 28 турах набрав 46 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. От зоны Лиги чемпионов команда отстаёт по разнице мячей. Лидером турнира является «Барселона» (61). В следующем туре «Атлетико» на выезде встретится с «Осасуной». Встреча пройдёт 17 июня в Памплоне.
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