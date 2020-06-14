Кокорин опубликовал фото с сыном в образе Халка

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с трёхлетним сыном Майклом.

На снимке мальчик одет как вымышленный персонаж, супергерой из комиксов Marvel Халк.

Ранее футболист «Сочи» опубликовал видео, показав, как он подшутил над сынишкой. Кокорин поговорил с Майклом, который в футболке Супермена смотрел мультики, и обратил его внимание на то, что супергерой «поправился». Сын ответил, что Супермен «больше не летает».

Кокорин также сообщал, что у Майкла появился свой профиль в социальной сети «Инстаграм». Футболист просил пользователей подписаться на страничку сына.

Нападающий «Сочи» женат на певице Дарье Валитовой. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.