Кокорин опубликовал фото с сыном в образе Халка
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с трёхлетним сыном Майклом.
На снимке мальчик одет как вымышленный персонаж, супергерой из комиксов Marvel Халк.
Ранее футболист «Сочи» опубликовал видео, показав, как он подшутил над сынишкой. Кокорин поговорил с Майклом, который в футболке Супермена смотрел мультики, и обратил его внимание на то, что супергерой «поправился». Сын ответил, что Супермен «больше не летает».
Кокорин также сообщал, что у Майкла появился свой профиль в социальной сети «Инстаграм». Футболист просил пользователей подписаться на страничку сына.
Нападающий «Сочи» женат на певице Дарье Валитовой. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.
«А что, Супермен с пузиком бывает?» Кокорин потроллил сына
- 14 июня 2020
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