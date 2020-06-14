«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины

В матче 26-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский. Ему ассистировали судьи на линиях Владимир Коротин и Виталий Скобля.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 48-й минуте автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, которому ассистировал Марлос.
«Шахтёр», набрав 68 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Для оформления чемпионского титулу команде осталось набрать три очка. «Колос» (26) — на 6-м месте.
В следующем туре «Шахтёр» на своём поле сыграет с «Александрией». Матч состоится 20 июня. «Колос» на выезде встретится с киевским «Динамо» (22 июня).
- 14 июня 2020
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