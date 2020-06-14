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«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины

«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 26-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский. Ему ассистировали судьи на линиях Владимир Коротин и Виталий Скобля.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 48-й минуте автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, которому ассистировал Марлос.

«Шахтёр», набрав 68 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Для оформления чемпионского титулу команде осталось набрать три очка. «Колос» (26) — на 6-м месте.

В следующем туре «Шахтёр» на своём поле сыграет с «Александрией». Матч состоится 20 июня. «Колос» на выезде встретится с киевским «Динамо» (22 июня).

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 4-й тур
14 июня 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Колос
Ковалёвка
Окончен
0 : 1
Шахтёр Д
Донецк
0:1 Мораес – 48'
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