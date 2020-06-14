«Челси» разгромил «КПР» со счётом 7:1 в товарищеском матче
«Челси» в товарищеском матче разгромил клуб Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтус-Чика и Билли Гилмора, которые забили по два мяча, а также Мэйсона Маунта, Оливье Жиру и Виллиана.
«Челси», набрав в 29 турах 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы коронавируса. Возобновление АПЛ запланировано на 17 июня. Лидером турнира является «Ливерпуль» (82). Следующий матч «Челси» проведёт 21 июня с «Астон Виллой». Встреча пройдёт в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». «Астон Вилла» (25) находится в зоне вылета на 19-м месте.
Оливье Жиру запутался в сетке на тренировке «Челси». Видео
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