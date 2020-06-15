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Гонсалес против Фернандо. Битва за лучший гол наших в еврокубках

Гонсалес против Фернандо. Битва за лучший гол наших в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В 14-й паре 1/16 финала встретились Марк Гонсалес (ЦСКА) — гол в ворота «Севильи» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (24 февраля 2010 года) — и Фернандо («Спартак») — гол в ворота «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов сезона-2017/2018 (26 сентября 2017 года). Дуэль уже началась.

В 1/8 финала баттла уже вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова и Ильи Цымбаларя.

Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».

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