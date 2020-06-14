Леонардо: Тухель продолжит тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо сообщил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером Томасом Тухелем.

«Контракт Тухеля с „ПСЖ“ действует ещё год. Он продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Он проделал отличную работу и показал хорошие результаты. Что касается продления контракта, то у нас будет время подумать об этом.

Важно отметить, что я не контактировал с другими тренерами. Мы полностью прозрачны в наших отношениях с Тухелем", — приводит слова Леонардо leJDD.

Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством парижский клуб дважды стал чемпионом Франции и два раза выиграл Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» вышел в четвертьфинал.