Хавбек «Локомотива» Рыбчинский: впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, забивший единственный гол в товарищеском матче с «Тамбовом» (1:0), рассказал, что команда практически готова к возобновлению чемпионата России.

«Чувствую себя хорошо. В первом матче, с «Динамо», было тяжеловато, но сейчас уже прошли сборы, мы набрали кондиции. С «Тамбовом» игралось получше.

Думаю, мы готовы к сезону процентов на 85. Можно прибавлять ещё. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к «Оренбургу» будем готовы на сто процентов.



Впечатления от тренировок Марко Николича позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно", – приводит слова Рыбчинского официальный сайт клуба.