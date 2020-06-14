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Хавбек «Локомотива» Рыбчинский: впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные

Хавбек «Локомотива» Рыбчинский: впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, забивший единственный гол в товарищеском матче с «Тамбовом» (1:0), рассказал, что команда практически готова к возобновлению чемпионата России.

«Чувствую себя хорошо. В первом матче, с «Динамо», было тяжеловато, но сейчас уже прошли сборы, мы набрали кондиции. С «Тамбовом» игралось получше.

Думаю, мы готовы к сезону процентов на 85. Можно прибавлять ещё. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к «Оренбургу» будем готовы на сто процентов.

Впечатления от тренировок Марко Николича позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно", – приводит слова Рыбчинского официальный сайт клуба.

«Локомотив» сыграл вничью с «Казанкой» в 45-минутном товарищеском матче
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