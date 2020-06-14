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Тренер академии Коноплёва: нашим воспитанником 2007 г. р. интересовался «Ливерпуль»

Тренер академии Коноплёва: нашим воспитанником 2007 г. р. интересовался «Ливерпуль»
Футбол / РПЛ 0

Сын основателя футбольной академии им. Ю. Коноплёва тренер Андрей Коноплёв рассказал о юном футболисте, которым заинтересовался «Ливерпуль».

«На зарубежном сборе в Литве был интерес к нашему полузащитнику 2007 года рождения. Проявлял интерес «Ливерпуль», но мы понимаем, что в таком юном возрасте не можем отпустить нашего воспитанника. Но в будущем планируем стажировки этого паренька за рубеж, если команды будут так же проявлять к нам интерес.

Также понимаем, что для увеличения спроса к нашим ребятам стоит чаще выступать на зарубежных турнирах, чтобы наши воспитанники чаще попадали «на карандаш» зарубежных клубов и скаутов, но пока финансовая составляющая не позволяет нам каждые 3 месяца выезжать куда-либо за пределы страны. Пока что пытаемся выбираться в близлежащие страны — Беларусь, Литва, но не дальше, чем была такая возможность раньше. У нас это пока только в мечтах», — цитирует Коноплёва Transfermarkt.

Академия футбола имени Ю. Коноплёва — центр подготовки футболистов в Тольятти, созданный в 2003 году бизнесменом, президентом группы компаний «Стандарт-Лада» Юрием Коноплёвым. Среди воспитанников академии — Алан Дзагоев, Артур Юсупов, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Станислав Крицюк, Ильзат Ахметов и другие известные футболисты.

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