Каррагер: «Ливерпуль» купил бы Вернера, если бы не пандемия коронавируса

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о сорвавшемся переходе в мерсисайдский клуб форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

«Уверен, что „Ливерпуль“ купил бы Вернера, если бы не пандемия коронавируса. Всем известно, насколько хороша атакующая тройка „Ливерпуля“, но Тимо принял бы участие во многих матчах в следующем сезоне.

Вряд ли он был готов перейти в «Ливерпуль», если бы ему не гарантировали игровое время. Этим летом должна была состояться Олимпиада, а через год Салах и Мане отправились бы на Кубок Африки. У Вернера была бы возможность играть в основном составе. Он точно сыграл бы 10–12 матчей в основном составе и принял бы участие в 25–30 матчах.

Но из-за финансового кризиса «Ливерпуль» решил отказаться от трансфера, хотя Вернер хотел перейти в команду", — приводит слова Каррагера Goal.