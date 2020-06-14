Жоау Мариу — о матче с «Тамбовом»: неплохой тест за неделю до возобновления РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», опубликовал в «Инстаграме» фото с товарищеского матча с «Тамбовом» (1:0).

«Неплохой тест за неделю до возвращения Российской Премьер-Лиги», — подписал португалец фото.

Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Аренда Жоау Мариу истекает 30 июня, после чего он должен вернуться в «Интер».



«Локомотив» уже сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу по причине слишком высокой цены — € 18 млн.