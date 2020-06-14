Жоау Мариу — о матче с «Тамбовом»: неплохой тест за неделю до возобновления РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», опубликовал в «Инстаграме» фото с товарищеского матча с «Тамбовом» (1:0).
«Неплохой тест за неделю до возвращения Российской Премьер-Лиги», — подписал португалец фото.
Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Аренда Жоау Мариу истекает 30 июня, после чего он должен вернуться в «Интер».
«Локомотив» уже сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу по причине слишком высокой цены — € 18 млн.
- 14 июня 2020
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:49
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:00
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:29
-
14:59
-
14:56
-
14:32
-
14:20