«Шальке-04» упустил победу над «Байером», не сумев выиграть в 13-м матче подряд

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» и «Байер» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт. Ему ассистировали судьи на линиях Лассе Кословски и Ян Зайдель.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Даниэль Калиджиури, реализовав 11-метровый. Гости отыгрались на 81-й минуте благодаря автоголу Хуана Гонсалеса.
«Шальке-04» не сумел выиграть в 13-м подряд матче чемпионата Германии.
«Шальке-04», набрав 39 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (57) — на 4-е место.
В 32-м туре «Шальке-04» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». «Байер» на своём поле примет «Кёльн». Матчи состоятся 17 июня.
- 14 июня 2020
-
22:05
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:15
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:49
-
16:38
-
16:32