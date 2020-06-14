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«Шальке-04» упустил победу над «Байером», не сумев выиграть в 13-м матче подряд

«Шальке-04» упустил победу над «Байером», не сумев выиграть в 13-м матче подряд
Футбол / Германия 0

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» и «Байер» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт. Ему ассистировали судьи на линиях Лассе Кословски и Ян Зайдель.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Даниэль Калиджиури, реализовав 11-метровый. Гости отыгрались на 81-й минуте благодаря автоголу Хуана Гонсалеса.

«Шальке-04» не сумел выиграть в 13-м подряд матче чемпионата Германии.

«Шальке-04», набрав 39 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (57) — на 4-е место.

В 32-м туре «Шальке-04» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». «Байер» на своём поле примет «Кёльн». Матчи состоятся 17 июня.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
14 июня 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Калиджиури – 51' (пен)   1:1 Гонсалес – 81' (автогол)
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