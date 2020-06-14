Тони Кроос установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Реала»
30-летний немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос в матче с «Эйбаром» (3:0, перерыв) установил новый личный рекорд, сообщает Squawka.
Кроос забил шестой гол во всех соревнованиях сезона-2019/2020. До этого больше всего голов — пять — он забивал в сезоне 2017/2018.
За мадридскую команду Кроос провёл 267 матчей, забил 19 мячей и отдал 68 результативных передач. В составе мюнхенской «Баварии» Тони сыграл 205 встреч, забил 24 гола и записал на свой счёт 49 голевых пасов.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Ранее хавбек защищал цвета мюнхенской «Баварии» и «Байера» из Леверкузена. В этом сезоне принял участие в 34 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.
- 14 июня 2020
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