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Николич: игроки «Локомотива» не полностью выполнили мою установку на матч с «Тамбовом»

Николич: игроки «Локомотива» не полностью выполнили мою установку на матч с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал игру команды в матче с «Тамбовом» (1:0).

«Не хочу много говорить, это всего лишь тренировочный матч. Важно то, что будет в воскресенье во время матча с «Оренбургом». Но сегодня мы играли дисциплинированно. У нас не было множества важных футболистов – Баринова, Жемалетдинова, братьев Миранчук, Кверквелии, а также тех, кто отсутствовал до этого – Фарфана, Джорджевича, Коченкова. Футболисты, которые вышли на поле с «Тамбовом», сыграли неплохо.

Выполнили ли они мою установку? Не полностью. Сложно внести большие изменения за одну тренировку, но в субботу мы работали над многими вещами, кое-что сделали перед матчем. Футболисты старались. Я доволен. Не сказать, что в восторге, но и не расстроен», — цитирует Николича пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Марко Николича
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