Кристофер Самба: в России люди считали, что я ничего не стою, ведь я чёрный

Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма в России.



«Вне футбола в России как личность меня защищало то, что люди знали, что я футболист. Это помогало, но у меня всё равно было это чувство. То, как люди смотрят на тебя, когда приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой… Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно.



В итоге я ничего не покупал. Зачем отдавать кому-то свои деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь только потому, что ты чёрный? Было тяжело. Вне дома мы образовали свою компанию, всегда были с одноклубниками и их семьями, и это защищало нас.



Скажу так, больше всего меня ранит прикрываемый расизм. Когда беру семью в отпуск и нахожусь в бизнес-классе, ко мне подходит женщина и говорит: «Извините, эконом-класс в той стороне». Это больно», – приводит слова Самба Sports.ru со ссылкой на The Athletic.

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