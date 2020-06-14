Кристофер Самба: в России люди считали, что я ничего не стою, ведь я чёрный

Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма в России.
«Вне футбола в России как личность меня защищало то, что люди знали, что я футболист. Это помогало, но у меня всё равно было это чувство. То, как люди смотрят на тебя, когда приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой… Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно.
В итоге я ничего не покупал. Зачем отдавать кому-то свои деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь только потому, что ты чёрный? Было тяжело. Вне дома мы образовали свою компанию, всегда были с одноклубниками и их семьями, и это защищало нас.
Скажу так, больше всего меня ранит прикрываемый расизм. Когда беру семью в отпуск и нахожусь в бизнес-классе, ко мне подходит женщина и говорит: «Извините, эконом-класс в той стороне». Это больно», – приводит слова Самба Sports.ru со ссылкой на The Athletic.
- 14 июня 2020
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:15
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:49
-
16:38