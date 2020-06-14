Янузай: знаю Погба с детства. Думаю, он останется в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай в интервью Het Nieuwsblad высказался на тему перспектив друга и бывшего одноклубника Поля Погба, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, он останется в „МЮ“. Поль и я по-прежнему близкие друзья. Знаем друг друга с детства, с тех пор, когда вместе были в академии „Юнайтед“. Наши семьи тоже дружат, и так будет всегда», — приводит слова Янузая Sky Sports.

Погба пропустил значительную часть сезона из-за травмы. Но теперь француз полностью восстановился и сможет сыграть в матче с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 19 июня.

Сообщалось, что Погба готов перейти в «Пари Сен-Жермен". По данным источника, приоритетным вариантом для француза остаётся переход в мадридский «Реал», однако игрок готов к переходу в «ПСЖ», как и к возвращению в туринский «Ювентус».



Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Красные дьяволы» могут воспользоваться опцией продления соглашения с игроком на один сезон.



В нынешней кампании 27-летний игрок записал в актив 2 результативные передачи в 7 матчах английской Премьер-лиги.