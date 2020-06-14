Рамос: это нормально, что «Реал» играл с перепадами в матче с «Эйбаром»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).

«Моя замена не связана с травмой. Просто дискомфорт в мышце. Меня заменили из профилактических соображений.

Приостановка сезона и возвращение футбола стали для всех необычными. Как капитан «Реала», хочу поддержать всех, кто потерял близких. Футбол полезен, он отвлекает.

Мы хорошо себя чувствовали и много работали, чтобы набрать хорошую форму. Команда набирает ход и демонстрирует отличную игру. Ничего удивительного в том, что мы играли с перепадами. Это нормально, что во втором тайме играли не так интенсивно, как в первом. Физически чувствуем себя хорошо, но должны прогрессировать", — приводит слова Рамоса Marca.