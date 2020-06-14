Джорджо Кьеллини: сыграю ещё один сезон, а потом посмотрю на самочувствие

35-летний защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что сыграет ещё как минимум один сезон.
«Буду играть ещё один год, а потом посмотрю, как буду себя чувствовать, в каком состоянии будут ноги. Могу закончить карьеру следующим летом или провести потом ещё один сезон. Вижу себя в футболе. Скорее всего, это будет должность директора. Надеюсь, смогу сыграть в перенесённом чемпионате Европы. Буду в роли няни для молодых талантливых игроков сборной Италии", — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Напомним, Кьеллини играет в составе «Ювентуса» с 2005 года. Защитник провёл в составе туринского клуба 509 матчей, забил 36 голов и отдал 20 результативных передач.
Ранее Кьеллини рассказал о несостоявшихся переходах в мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
- 14 июня 2020
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