Зидан вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу побед в Примере
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вышел на второе место среди тренеров «Королевского клуба» по числу побед в чемпионате Испании.
В матче 28-го тура Примеры «Реал» обыграл «Эйбар» со счётом 3:1. Эта победа стала 90-й для Зидана в Примере. Поэтому показателю он обошёл Лео Бенхаккера (89) и уступает только Мигелю Муньосу (257).
Всего под руководством Зидана «Реал» провёл 200 матчей, одержал 132 победы, 42 раза сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Француз привёл клуб к 10 трофеям, в том числе трём кубкам Лиги чемпионов подряд. Во главе с Зиданом «Реал» забил 489 мячей, пропустил — 210.
«Реал», набрав в 28 матчах 59 очков, занимает второе место в Примере. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет два очка.
Зинедин Зидан: возможно, «Реал» немного расслабился во втором тайме матча с «Эйбаром»
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