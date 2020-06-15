Зидан вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу побед в Примере

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вышел на второе место среди тренеров «Королевского клуба» по числу побед в чемпионате Испании.

В матче 28-го тура Примеры «Реал» обыграл «Эйбар» со счётом 3:1. Эта победа стала 90-й для Зидана в Примере. Поэтому показателю он обошёл Лео Бенхаккера (89) и уступает только Мигелю Муньосу (257).

Всего под руководством Зидана «Реал» провёл 200 матчей, одержал 132 победы, 42 раза сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Француз привёл клуб к 10 трофеям, в том числе трём кубкам Лиги чемпионов подряд. Во главе с Зиданом «Реал» забил 489 мячей, пропустил — 210.

«Реал», набрав в 28 матчах 59 очков, занимает второе место в Примере. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет два очка.