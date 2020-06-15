«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Осасуну» в матче Примеры

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали судьи на линиях Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 29-й минуте автором забитого мяча стал Адриан Лопес, который реализовал 11-метровый. На 61-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Микель Оярсабаль, которому ассистировал Виллиан Жозе.

«Реал Сосьедад», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (35) — на 11-м месте.

В 29-м туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Алавесом». Матч состоится 18 июня. «Осасуна» дома встретится с «Атлетико» (17 июня).